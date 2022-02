Romanzo Quirinale | Ugo Zampetti come Gaetano Gifuni Quando il kingmaker è il segretario generale del Colle

Advertising

marattin : la vicenda del limite alla cessione dei crediti fiscali relativi al Superbonus - oscurata dal Romanzo Quirinale ma… - brasca_davide : RT @enzoben43: Il romanzo Quirinale ha ampiamente dimostrato che il fortissimo punto di riferimento della sx ha una corrispondenza di amoro… - Miti_Vigliero : RT @enzoben43: Il romanzo Quirinale ha ampiamente dimostrato che il fortissimo punto di riferimento della sx ha una corrispondenza di amoro… - mariamacina : RT @enzoben43: Il romanzo Quirinale ha ampiamente dimostrato che il fortissimo punto di riferimento della sx ha una corrispondenza di amoro… - antartidary : RT @Ghigliottina: ???La stagione 2022 di #RomanzoQuirinale è finita senza colpi di scena, con il #MattarellaBis. E poi la questione di gener… -

Ultime Notizie dalla rete : Romanzo Quirinale

Ghigliottina | Un nuovo taglio all'informazione

Dottor Nordio, un aggettivo che sintetizzi questa sua esperienza come attore non protagonista di questo. Diciamo due aggettivi: stupito e onorato. Ci spiega come nato tutto? L'ha ......è comprensibile che per diversi giorni le notizie sugli sconvolgimenti nei partiti prodotti dalla rielezione di Mattarella offriranno elementi utili per scrivere buone appendici al. ...Il ruolo del segretario generale di Mattarella ha un precedente illustre nel "suggeritore" di Scalfaro e di Ciampi ...Dottor Nordio, un aggettivo che sintetizzi questa sua esperienza come attore non protagonista di questo romanzo Quirinale. «Diciamo due aggettivi: stupito e onorato». Ci spiega come è nato tutto?