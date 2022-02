“Ricoverata in ospedale”. Paura per Serena Enardu, trasportata dal 118 alle 5 di mattina (Di martedì 1 febbraio 2022) Serena Enardu ama condividere sui social tanti momenti della sua vita pubblica e privata. Lo ha fatto nei giorni scorsi quando ha parlato di uno stato di malessere generale che le sta cambiando la vita. La donna ha iniziato ad accusare questi piccoli problemi di salute dopo aver fatto il vaccino contro il Covid-19 e per questo ha voluto raccontare la sua particolare esperienza sui social. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato come si sentiva: “Sensazione di stanchezza pesantissima, mi sento a pezzi e sono scocciata. Degli effetti collaterali del vaccino se ne parla davvero molto poco. Ero scettica nel volerlo fare ma l’ho fatto più per una questione di libertà che di salute. Da venti giorni sto male. Salveremo il mondo ma intanto qualcuno è in down, a casa, come me”. Insomma la 45enne starebbe facendo i conti con i presunti effetti collaterali ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)ama condividere sui social tanti momenti della sua vita pubblica e privata. Lo ha fatto nei giorni scorsi quando ha parlato di uno stato di malessere generale che le sta cambiando la vita. La donna ha iniziato ad accusare questi piccoli problemi di salute dopo aver fatto il vaccino contro il Covid-19 e per questo ha voluto raccontare la sua particolare esperienza sui social. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato come si sentiva: “Sensazione di stanchezza pesantissima, mi sento a pezzi e sono scocciata. Degli effetti collaterali del vaccino se ne parla davvero molto poco. Ero scettica nel volerlo fare ma l’ho fatto più per una questione di libertà che di salute. Da venti giorni sto male. Salveremo il mondo ma intanto qualcuno è in down, a casa, come me”. Insomma la 45enne starebbe facendo i conti con i presunti effetti collaterali ...

