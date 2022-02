Ragazza rom porta la famiglia a processo: "Non voglio più rubare" (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto inizia il 30 aprile 2018, quando una Ragazza rom si presenta ai carabinieri per denunciare la famiglia. "Ho bisogno di aiuto". Accolta dai militari la giovane, allora 14enne, dice di essere nata in Italia ma di avere origini rom. E racconta che la famiglia la costringe a rubare, e che i parenti la picchiano a mani nude, e a volte con un bastone, quando il bottino risulta inferiore alle aspettative. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto inizia il 30 aprile 2018, quando unarom si presenta ai carabinieri per denunciare la. "Ho bisogno di aiuto". Accolta dai militari la giovane, allora 14enne, dice di essere nata in Italia ma di avere origini rom. E racconta che lala costringe a, e che i parenti la picchiano a mani nude, e a volte con un bastone, quando il bottino risulta inferiore alle aspettative. Segui su affaritaliani.it

