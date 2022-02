Oscar 2022 | le potenziali sorprese delle nomination | da Macbeth a Penélope Cruz

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 febbraio 2022) Quando mancano pochi giorni all'annuncioagli, ecco quali sono icolpi di scena che potrebbero sovvertire i pronostici della vigilia. Nelle scorse settimane avete potuto leggere i nostri aggiornamenti in merito all'awards season attualmente in corso: una stagione che si sta approssimando a un nuovo, fondamentale giro di boa con l'annuncioagli, in programma per martedì 8 febbraio. Moltissimi titoli e interpreti sembrano avere già in tasca una candidatura agli Academy Award, in virtù dei consensi raccolti e dei riconoscimenti ricevuti dai vari 'precursori' degli, in particolare i premiguild americane. Tuttavia, come ben sappiamo, le ...