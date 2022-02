Noemi parla di “Ti amo non lo so dire”: “È la mia anima che vi regalo” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) SANREMO – “Ho trovato il coraggio di mettervi il mio cuore in mano, ho trovato il coraggio di cantarvi tutte parole che non riuscivo a dire. È la mia anima che vi regalo, abbiatene cura! “Ti amo non lo so dire” da stanotte è vostra”. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, Noemi (foto) a proposito della canzone da lei portata in gara a Sanremo 2022: “Ti amo non lo so dire”. Stasera il brano è stato eseguito per la prima volta. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) SANREMO – “Ho trovato il coraggio di mettervi il mio cuore in mano, ho trovato il coraggio di cantarvi tutte parole che non riuscivo a. È la miache vi, abbiatene cura! “Ti amo non lo so” da stanotte è vostra”. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook,(foto) a proposito della canzone da lei portata in gara a Sanremo 2022: “Ti amo non lo so”. Stasera il brano è stato eseguito per la prima volta. L'articolo L'Opinionista.

