Napoli, ragazza 23enne trovata morta in casa a Grumo Nevano: forse strangolata (Di martedì 1 febbraio 2022) Napoli, 1 febbraio 2022 - A terra, cadavere, in casa di un vicino. Così è stata trovata una ragazza nel Napoletano. Circa un'ora fa verso le 18 di oggi 1 febbraio 2022 i carabinieri sono intervenuti ...

