Morto Maurizio Zamparini | ex presidente del Palermo | aveva 80 anni

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - Gazzetta_it : È morto Zamparini, l'ex presidente di Palermo e Venezia - Eurosport_IT : Sì è spento a 80 anni Maurizio Zamparini ?? #1Febbraio | #Zamparini | #Udine | #Palermo | #Venezia - Giornaleditalia : #muriziozamparinimorto Maurizio Zamparini, morto l'ex presidente del Palermo Calcio - MasterblogBo : Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, è scomparso all’età di 80 anni. L’imprenditore friulano si… -

Morto Maurizio

L'ex presidente del PalermoZamparini èa 80 anni: aveva portato la squadra ad una finale di Coppa Italia. Addio aZamparini, ex patron del Palermoall'età di 80 anni. Ricoverato il 27 dicembre in ...Il calcio piangeZamparini . L'ex presidente del Palermo èstanotte: a dicembre era stato sottoposto a intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia intensiva a causa di una complicazione ...Prima della fine dell'anno l'ex presidente del Palermo era stato poi costretto a un ricovero d'urgenza in ospedale a Udine per una peritonite. Lo scorso ottobre Zamparini… Leggi ...L’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini è morto questa notte all'età di 80 anni. La sua avventura sportiva si era conclusa con l'inibizione della Figc per irregolarità contabili e lasciando il ...