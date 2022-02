Lega, Giannini: indegno dializzati senza terapie per carenza mezzi trasporto (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Il grido disperato lanciato in queste ore dai pazienti dializzati, che segnalano l’assenza di mezzi di trasporto indispensabili per raggiungere le strutture ospedaliere presso le quali effettuano le terapie, ha raggiunto livelli intollerabili per un paese civile. I soggetti affetti da patologie croniche, hanno chiesto invano alle istituzioni la disponibilità di veicoli che li accompagnassero a curarsi”. È quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, membro della Commissione Sanità. “La carenza dei mezzi- prosegue- non è dovuta soltanto ai contagi da Covid che hanno colpito il personale addetto al servizio, ma è soprattutto riconducibile agli inaccettabili ritardi con i quali le Asl Roma 1, 5 e 6 nonché ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Il grido disperato lanciato in queste ore dai pazienti, che segnalano l’asdidiindispensabili per raggiungere le strutture ospedaliere presso le quali effettuano le, ha raggiunto livelli intollerabili per un paese civile. I soggetti affetti da patologie croniche, hanno chiesto invano alle istituzioni la disponibilità di veicoli che li accompagnassero a curarsi”. È quanto dichiara Daniele, consigliere regionale della, membro della Commissione Sanità. “Ladei- prosegue- non è dovuta soltanto ai contagi da Covid che hanno colpito il personale addetto al servizio, ma è soprattutto riconducibile agli inaccettabili ritardi con i quali le Asl Roma 1, 5 e 6 nonché ...

