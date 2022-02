Lazio, i tifosi delusi: “calciomercato ridicolo”, annunciata la contestazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Il calciomercato della Lazio si è concluso con l’arrivo di Jovane Cabral, attaccante ex Sporting Lisbona che non ha entusiasmato la piazza. Nel complesso la sessione invernale non è stata considerata all’altezza da parte dei supporter biancocelesti. Gli ultras non hanno gradito nemmeno il caro biglietti e hanno annunciato una contestazione. L’appuntamento è stato fissato per giovedì 3 febbraio alle 13 al centro sportivo Formello. “La contestazione si fa allo stadio, sul campo in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce! Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso, a gridare tutto il nostro ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildellasi è concluso con l’arrivo di Jovane Cabral, attaccante ex Sporting Lisbona che non ha entusiasmato la piazza. Nel complesso la sessione invernale non è stata considerata all’altezza da parte dei supporter biancocelesti. Gli ultras non hanno gradito nemmeno il caro biglietti e hanno annunciato una. L’appuntamento è stato fissato per giovedì 3 febbraio alle 13 al centro sportivo Formello. “Lasi fa allo stadio, sul campo in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solitoe improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. Laè nostra e non di chi la gestisce! Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso, a gridare tutto il nostro ...

