L'amicizia tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo al GF VIP: come due fratelli (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra le cose più belle di questa edizione del Grande Fratello VIP 6 ( e non ce ne sono molte bisogna ammetterlo) c'è sicuramente l'amicizia pura e sincera che è nata tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. I due ex vipponi si raccontano in una bella intervista per la rivista Chi e raccontano cosa hanno provato nella casa più spiata di Italia ma anche quello che sperano di vivere adesso insieme, una volta ritornati nella vita vera! "Parlando della disabilità avevo detto, come provocazione: "Il "Grande Fratello" sarebbe un posto bellissimo per trattare determinati argomenti, perché quello che succede lì viene ascoltato da tutti". Il giorno seguente mi ha chiamato Alfonso Signorini: "Ti voglio come concorrente ufficiale". Non vedevo l'ora di conoscere Aldo, quando l'ho ...

