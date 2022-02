La delusione di Commisso: “Sono amareggiato, devo fermarmi a riflettere” (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo neanche ventiquattro ore dalla chiusura del calciomercato invernale, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso di parlare a cuore aperto ai canali ufficiali del club. Parole, le sue, che fanno riflettere profondamente su quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato, quando è stato preso d’assalto dai tifosi viola, in particolare per via della cessione di Dusan Vlahovic. LE DICHIARAZIONI Non a caso, l’imprenditore e dirigente sportivo si è detto particolarmente amareggiato per quanto accaduto, e soprattutto per le offese ricevute dai sostenitori della squadra: “Sono amareggiato e deluso, adesso mi devo fermare e riflettere. Sono pensieroso sulle scelte che dovrò fare. Pensavo di aver dimostrato, con i miei comportamenti, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo neanche ventiquattro ore dalla chiusura del calciomercato invernale, il presidente della Fiorentina Roccoha deciso di parlare a cuore aperto ai canali ufficiali del club. Parole, le sue, che fannoprofondamente su quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato, quando è stato preso d’assalto dai tifosi viola, in particolare per via della cessione di Dusan Vlahovic. LE DICHIARAZIONI Non a caso, l’imprenditore e dirigente sportivo si è detto particolarmenteper quanto accaduto, e soprattutto per le offese ricevute dai sostenitori della squadra: “e deluso, adesso mifermare epensieroso sulle scelte che dovrò fare. Pensavo di aver dimostrato, con i miei comportamenti, ...

