La Corea del nord riprende i test missilistici e per Biden sarà presto un problema (Di martedì 1 febbraio 2022) Ieri mattina l’agenzia di stato della Corea del nord, la Kcna, ha pubblicato le immagini riprese dallo spazio dal suo missile a raggio intermedio lanciato domenica scorsa. Sono fotografie che dicono molto delle capacità missilistiche nordCoreane, ma soprattutto del messaggio politico che c’è dietro al test. Sin dall’inizio del 2022, la Corea del nord ha eseguito sette lanci missilistici, più di tutti quelli fatti nel corso del 2021, e l’ultimo show di forza è stato eseguito con uno Hwasong-12, il più potente missile testato dal regime di Pyongyang dal novembre del 2017, nel periodo di massima tensione con l’America. Il missile è stato lanciato con un angolo il più possibile verticale – un metodo di routine per evitare che il vettore ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Ieri mattina l’agenzia di stato delladel, la Kcna, ha pubblicato le immagini riprese dallo spazio dal suo missile a raggio intermedio lanciato domenica scorsa. Sono fotografie che dicono molto delle capacità missilistichene, ma soprattutto del messaggio politico che c’è dietro al. Sin dall’inizio del 2022, ladelha eseguito sette lanci, più di tutti quelli fatti nel corso del 2021, e l’ultimo show di forza è stato eseguito con uno Hwasong-12, il più potente missileato dal regime di Pyongyang dal novembre del 2017, nel periodo di massima tensione con l’America. Il missile è stato lanciato con un angolo il più possibile verticale – un metodo di routine per evitare che il vettore ...

