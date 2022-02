L elettorale | Nannicini | ' sì proporzionale | ora più che campo largo serve Pd largo'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, avanza il ritorno a una legge. È un orientamento sensato, che può dare stabilità al sistema politico italiano che sembra soffrire di una sindrome da transizione infinita". Lo scrive Tommasosu twitter. "Il maggioritario ha fatto nascere coalizioni eterogenee che spesso si sono sciolte come neve al sole dopo le elezioni. Se si va verso il, però, bisogna trarne le conseguenze politiche. Ora, più che la ricerca di unla costruzione di un Pd". "Apriamo il Pd alle energie che si muovono nella società italiana, come stiamo già facendo grazie alle nostre Agorà democratiche. Dando un profilo chiaro, ...

In un'intervista al Foglio Tommaso, senatore del Pd, partito ufficialmente schierato per ... persino in campagna. Mi sembra chiedere un po' troppo, obiettivamente. Forse però il ...L'orizzonte dei riformisti è il "draghismo" " dice Gori, mentre Tommasosu questo è parso ... ammesso che qualcuno voglia lavorare a una nuova legge? La destra è muta, il Pd non si ...Lo scrive Tommaso Nannicini su twitter. Pubblicità "Il maggioritario ha fatto nascere coalizioni eterogenee che spesso si sono sciolte come neve al sole dopo le elezioni. Se si va verso il ...