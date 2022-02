Il vero nome (e il titolo) di Meghan e il luogo di nascita di Archie: tutto svelato grazie ad un certificato (Di martedì 1 febbraio 2022) Il certificato di nascita di Archie Mountbatten-Windsor, primogenito di Meghan e Harry, ha lasciato piuttosto perplessi i fan dei Sussex. Il documento ufficiale, rilasciato subito dopo la nascita di Archie – che oggi ha 2 anni, ndr – è pubblicamente disponibile con le informazioni su dove e quando è nato il primo figlio della coppia. Tuttavia, il certificato sembra svelare anche qualche aspetto che riguarda Meghan Markle e il principe Harry. LEGGI ANCHE => Spotify, anche Harry e Meghan contro i podcast No Vax: cosa succede adesso? grazie a questo documento, infatti, i fan dei Sussex hanno potuto scoprire il vero nome di Meghan, il ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 1 febbraio 2022) IldidiMountbatten-Windsor, primogenito die Harry, ha lasciato piuttosto perplessi i fan dei Sussex. Il documento ufficiale, rilasciato subito dopo ladi– che oggi ha 2 anni, ndr – è pubblicamente disponibile con le informazioni su dove e quando è nato il primo figlio della coppia. Tuttavia, ilsembra svelare anche qualche aspetto che riguardaMarkle e il principe Harry. LEGGI ANCHE => Spotify, anche Harry econtro i podcast No Vax: cosa succede adesso?a questo documento, infatti, i fan dei Sussex hanno potuto scoprire ildi, il ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Anche se è solo l'ennesimo nome da 'bruciare' per arrivare al vero derby tra Mattarella e Draghi, il fatto che il… - NicolaPorro : ?? Il vero nome del centrodestra per il Quirinale, la grave assenza di Di Maio al vertice Ue sull’Ucraina e il silen… - _Nico_Piro_ : Il lavoro per i bimbi vittime di guerra della @FondazLuchetta è straordinario ed è uno straordinario modo per ricor… - claridavide : RT @Paolo78475202: @franvanni Ricordo solo un presidente chiamarlo col suo vero nome Un presidente insultato e deriso dai suoi stessi tif… - strbrrynng : @CHA3TH1NKER la rappresentante di lista ??? non so quale sia il suo vero nome -