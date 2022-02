I guanti neri in pelle che piacciono proprio a tutti

Leggi su gqitalia

(Di martedì 1 febbraio 2022) Iinsono quella cosa senza tempo che magari ti regalano per Natale, che provi una volta giusto per farlo e che poi non riesci più a dimenticare. Lo sanno da sempre le grandi personalità della musica, e oggi ce lo ricordano anche artisti come Rkomi e The Weeknd, che li adottano spesso e volentieri come specialino dellook (e noi applaudiamo, eccome se applaudiamo). Ma lo sa anche chi è abituato a salire in sella a moto e biciclette anche nei mesi più freddi dell'anno. E ancora, più semplicemente, chi è abituato a indossarli per completare la propria mise invernale. The Weeknd canta performance palco giacca rossaMark J. Rebilas / IPACerto, come pergli accessori di questo mondo il range di prezzi che ...