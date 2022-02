GF Vip 6, crisi di nervi per Soleil dopo la sconfitta: la regia costretta a censurare (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima diretta della sesta edizione del Grande Fratello Vip è avvenuto quello che nessuno poteva immaginarsi. Al televoto tra Soleil e Delia, per diventare la prima candidata alla finale, ha trionfato la showgirl venezuelana. Un colpo decisamente forte per l’orgoglio della nativa di Los Angeles, la quale pare aver perso le staffe dopo la puntata. I più notturni, non a caso, hanno visto un atteggiamento assai ribelle della ragazza che avrebbe spinto la produzione a censurare le immagini. GF Vip 6, la rabbia di Soleil contro Manila: “Smettila di fare la beniamina di sto ca**o!” Ormai l'amicizia tra l'ex Miss Italia e l'influencer americana sembra giunta definitivamente al capolinea Grande Fratello ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima diretta della sesta edizione del Grande Fratello Vip è avvenuto quello che nessuno poteva immaginarsi. Al televoto trae Delia, per diventare la prima candidata alla finale, ha trionfato la showgirl venezuelana. Un colpo decisamente forte per l’orgoglio della nativa di Los Angeles, la quale pare aver perso le staffela puntata. I più notturni, non a caso, hanno visto un atteggiamento assai ribelle della ragazza che avrebbe spinto la produzione ale immagini. GF Vip 6, la rabbia dicontro Manila: “Smettila di fare la beniamina di sto ca**o!” Ormai l'amicizia tra l'ex Miss Italia e l'influencer americana sembra giunta definitivamente al capolinea Grande Fratello ...

