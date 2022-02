Forni green e caro-energia: alla siderurgia servono "nervi d'acciaio" (Di martedì 1 febbraio 2022) Con l’acquisizione di Ast (Acciai Speciali Terni) da parte di Arvedi, si è creato un nuovo leader nel mondo della siderurgia, capace di produrre 5,5 milioni di tonnellate di acciaio grazie allo sforzo di oltre 6.000 dipendenti divisi tra lo stabilimento umbro e quello di Cremona. Arvedi ha rilevato l’azienda dalla tedesca Thyssenkrupp che pure mantiene una quota del 15% dell’acciaieria e ottiene un beneficio economico di circa 600 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 febbraio 2022) Con l’acquisizione di Ast (Acciai Speciali Terni) da parte di Arvedi, si è creato un nuovo leader nel mondo della, capace di produrre 5,5 milioni di tonnellate digrazie allo sforzo di oltre 6.000 dipendenti divisi tra lo stabilimento umbro e quello di Cremona. Arvedi ha rilevato l’azienda dtedesca Thyssenkrupp che pure mantiene una quota del 15% dell’acciaieria e ottiene un beneficio economico di circa 600 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it

