Dramma nel mondo del calcio | carriera finita dopo un’amichevole

(Di martedì 1 febbraio 2022) Alle volte si abusa del termine tragedia onello sport, ma quando la vita viene veramente messa a rischio è il momento di fermarsi. Ci sono dei momenti in cui lo sport ha bisogno di fermarsi per poter riflettere su quello che gli sta accadendo e pensare che certi controlli fisici non possono essere considerati semplici esami di routine, ma devono essere accurati e scrupolosi al massimo. L’Ajax è sempre stato uno dei migliori settori giovanili del, capace di lanciare tantissimi ragazzi anche adolescenti nel grandeper poterli far diventare ben presto dei campioni a livello mondiale. Basti pensare a quello che è stato Johan Cruijff negli ann’70, ma anche Van Basten o Van der Sar, Bergkamp fino ad arrivare ai giorni nostri con i vari Matthijs De Ligt e Frenkie De Jong. Insomma la capacità di scegliere grandi giocatori ...

Advertising

elenabonetti : È stato un onore incontrare questa mattina Lidia Maksymowicz, che mi ha donato una copia del suo libro “La bambina… - infoitcultura : Lutto nel cinema, era giovanissimo: dramma per i fan di The Walking Dead - gual_weyane : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia continua il silenzio sul dramma del #Tigray da parte delle #ONG italiane che operano nel paese. Identico sile… - MACPAP_ : @ltaccori1 @Twitt12Twi Ah che dramma! La stessa Carola ti direbbe anche meno... stai espandendo troppo nel tuo anim… - yodit_lemlem : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia continua il silenzio sul dramma del #Tigray da parte delle #ONG italiane che operano nel paese. Identico sile… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma nel

Corriere della Calabria

complesso la copertura vaccinale in provincia di Frosinone è pari a circa l'83 per cento. Le ... L'ennesimofamiliare arriva da Fiuggi , dove moglie e marito sono stati stroncati a distanza ...a Pistolesa,biellese. Una ragazza di 21 anni è stata trovata morta lungo il pendio alla base del ponte di Pistolesa,comune di Valdilana.Alle volte si abusa del termine tragedia o dramma nello sport, ma quando la vita viene veramente ... capace di lanciare tantissimi ragazzi anche adolescenti nel grande calcio per poterli far diventare ...Moses J Moseley morto l’attore di The Walking Dad: chi era? Era noto per il suo lavoro nella famosa serie tv The Walking Dead, tra il 2012 e il 2015, riscuotendo un grande successo e ottenendo ...