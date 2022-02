Crisi Ucraina, Draghi sente Putin: «Impegno comune per soluzione». Garantite le forniture gas all’Italia (Di martedì 1 febbraio 2022) Al centro della conversazione, riferisce Palazzo Chigi, gli ultimi sviluppi della Crisi Ucraina e le relazioni bilaterali. Il Cremlino: «Stabili le forniture di gas all’Italia» Leggi su corriere (Di martedì 1 febbraio 2022) Al centro della conversazione, riferisce Palazzo Chigi, gli ultimi sviluppi dellae le relazioni bilaterali. Il Cremlino: «Stabili ledi gas

