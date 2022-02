Covid oggi Piemonte, 9.988 contagi e 28 morti: bollettino 1 febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.988 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 28 morti. Tasso di positività pari al 10,4% di 95.798 tamponi eseguiti, di cui 84.401 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 132, 5 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.081, 30 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 127.379. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 12.629 morti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.988 i nuovida Coronavirus, 12022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 28. Tasso di positività pari al 10,4% di 95.798 tamponi eseguiti, di cui 84.401 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 132, 5 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.081, 30 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 127.379. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 12.629. L'articolo proviene da Italia Sera.

