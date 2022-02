Covid, Costa: obiettivo è in estate stop limiti per positivi asintomatici (Di martedì 1 febbraio 2022) 'L'obiettivo che ci poniamo di raggiungere entro l'estate è di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Dobbiamo arrivare a convivere col virus e ciò significa, appunto, non porre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) 'L'che ci poniamo di raggiungere entro l'è di non limitare le attività anche se si è. Dobbiamo arrivare a convivere col virus e ciò significa, appunto, non porre ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: obiettivo è in estate stop limiti per positivi asintomatici #covid #andreacosta - Pinx67 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: obiettivo è in estate stop limiti per positivi asintomatici #covid #andreacosta - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: obiettivo è in estate stop limiti per positivi asintomatici #covid #andreacosta… - Marilenapas : RT @SkyTG24: #Covid19-19, una “supermascherina” promette di bloccare i virus: quando arriva e quanto costa - MSolidarieta : RT @SkyTG24: #Covid19-19, una “supermascherina” promette di bloccare i virus: quando arriva e quanto costa -