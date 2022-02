Coronavirus | Speranza | “Possiamo guardare con cautela a una fase nuova”

(Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – “Dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, mainiziare a progettare una, un tempo nuovo nella lotta al Covid”: così il ministro della Salute Robertoin un colloquio con il Corriere della Sera.avverte che è prematuro ipotizzare una revoca dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo: “Tra due mesi si vedrà”, dice, constatando che si può comunque “con fiducia a una diversa gestione della pandemia”. “Dobbiamo ancora essere cauti, ma vediamo i primi segnali di piegatura della curva. Il dato che ci differenzia da Paesi come Austria, Germania e Olanda è che loro, per governare la corsa di un virus che ci ha fatto molto male, hanno dovuto chiudere bar, ristoranti e altre attività, oppure decidere lockdown”. L’Italia invece è ...

ANCONA - Lo stato d'emergenza è stato prorogato, ma ladi tutti è la quarta ondata Covid, spinta dalla varinate Omicron, sia vicina al suo plateau, quindi con un calo imminente. Anche nelle Marche la cruva pare appiattirsi da qualche giorno, ma i ...'Dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, ma possiamo iniziare a progettare una fase nuova, un tempo nuovo nella lotta al Covid'. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, avvertendo che è prematuro ipotizzare una revoca dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo: 'Tra due mesi si vedrà', dice, constatando che si può comunque 'guardare con fiducia a una ...Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio con il Corriere della Sera. Sull'eventuale fine dello stato di emergenza "tra due mesi si vedrà, ogni valutazione è prematura", ...Basterà la lezione del Covid-19 per convincerci del fatto che il rischio di pandemie ... Ecco perché ci servono più che mai esploratori e innovatori dotati di coraggio e di speranza per andare laddove ...