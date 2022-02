Claudio Rego | chi è il marito di Donatella Rettore? La vita da musicista e il primo incontro con la cantante

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022, in partenza stasera, ci sarà anche. Lanon si esibirà nella serata inaugurale della kermesse canora, ma sarà sul palco nella seconda puntata. Con lei anche Aka7even, che è guarito dal Covid-19 e pronto a esibirsi sul famoso palco.presenta in gara il brano Chimica insieme a Ditonellapiaga. Ladalla lunga è importante carriera, vive anche un lungo rapporto matrimoniale.e il, stanno insieme da ben 40 anni.di: chi ...

La musicista può contare da sempre sul sostegno dei suoi fan e del marito, alla quale è legata dal 1977. La coppia non ha figli ma è innamorata come il primo giorno. Una rarità nel mondo ...Tuo e di tuo marito,, con cui vivi un sodalizio sentimentale e artistico da decenni, direi quasi da sempre. Il mio sodalizio con mio marito è tempestato da liti furibonde, ma i contrasti ...Donatella Rettore torna in gara a Sanremo 2022, in coppia con Ditonellapiaga, e prepara l’uscita di un album iconico ...Da più di 40 anni, Donatella Rettore è legata a Claudio Rego, musicista e compositore di alcuni suoi brani. Si sono incontrati per la prima volta nel 1977, ma sono convolati a nozze solo nel 2005. Non ...