"C'era una volta in America": come racconta in immagini Sergio Leone non c'è nessuno (Di martedì 1 febbraio 2022) C'ERA UNA volta IN America RaiMovie, ore 21.10. Con Robert De Niro, James Woods. Elizabeth Mc Govern. Regia di Sergio Leone. produzione USA 1984. Durata: 3 ore e 40 minuti LA TRAMA L'ultimo film di Sergio Leone (chi l'avrebbe detto?). Doveva essere la "summa" di tutti i film di gangsters come "C'era una volta il West" lo era stato per il cinema della prateria. racconta 30 anni di malavita Americana attraverso le vicende di due malavitosi ebrei di New York: Nodles (De Niro) e Max (James Woods). Amici per la pelle da ragazzi negli anni 20, quando sono complici in atti di microcriminalità, si fanno rapidamente strada nel mondo delle gang. L'amicizia e la complicità finiscono quando si innamorano della stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) C'ERA UNAINRaiMovie, ore 21.10. Con Robert De Niro, James Woods. Elizabeth Mc Govern. Regia di. produzione USA 1984. Durata: 3 ore e 40 minuti LA TRAMA L'ultimo film di(chi l'avrebbe detto?). Doveva essere la "summa" di tutti i film di gangsters"C'era unail West" lo era stato per il cinema della prateria.30 anni di malavitana attraverso le vicende di due malavitosi ebrei di New York: Nodles (De Niro) e Max (James Woods). Amici per la pelle da ragazzi negli anni 20, quando sono complici in atti di microcriminalità, si fanno rapidamente strada nel mondo delle gang. L'amicizia e la complicità finiscono quando si innamorano della stessa ...

