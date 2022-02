Cane salva la vita al padrone ferito gravemente guidando i soccorsi sul luogo dell’incidente (Di martedì 1 febbraio 2022) Un Cane ha salvato il padrone e un altro passeggero gravemente feriti, guidando i soccorsi nel luogo in cui i due avevano avuto un incidente. Il suo intervento è stato importantissimo per mettere in salvo le due persone. I soccorritori hanno raccontato nel dettaglio e con grande emozione la vicenda. Cane salva la vita al padrone dopo un incidente: il suo aiuto È avvenuta nel confine tra il New Hampshire e Vermont, la storia incredibile con protagonista un amico ed eroe a 4 zampe. Il a inizio gennaio, alle 22:00 circa è successo l’incredibile. Come riportato in un post su Facebook della polizia del New Hampshire, un Cane ha salvato la vita di due ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) Unhato ile un altro passeggeroferiti,nelin cui i due avevano avuto un incidente. Il suo intervento è stato importantissimo per mettere in salvo le due persone. I soccorritori hanno raccontato nel dettaglio e con grande emozione la vicenda.laaldopo un incidente: il suo aiuto È avvenuta nel confine tra il New Hampshire e Vermont, la storia incredibile con protagonista un amico ed eroe a 4 zampe. Il a inizio gennaio, alle 22:00 circa è successo l’incredibile. Come riportato in un post su Facebook della polizia del New Hampshire, unhato ladi due ...

Advertising

SkyTG24 : Incendio in un'abitazione a Ivrea: cane guida salva la padrona ipovedente - enpaonlus : La casa è in fiamme nel Torinese, cane guida salva la proprietaria ipovedente: “Se sono viva lo devo a Emma”… - Sere_Ish : RT @enpaonlus: La casa è in fiamme nel Torinese, cane guida salva la proprietaria ipovedente: “Se sono viva lo devo a Emma” - laura99164560 : RT @fendente1: ??????La Stampa: L’impresa del cane guida: salva dall’incendio la padrona non vedente. - danielarom12570 : RT @enpaonlus: La casa è in fiamme nel Torinese, cane guida salva la proprietaria ipovedente: “Se sono viva lo devo a Emma” -