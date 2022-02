Belen e Stefano | cresce l’intesa tra i due? La verità sul possibile ritorno di fiamma

Advertising

andreabell96 : Ma perché Belen ogni volta che si lascia con un compagno torna con Stefano de Martino??? A livello mediatico si gua… - FRAJAMAS : Belen e Stefano insieme al karaoke come ai vecchi tempi e noi non sappiamo più cosa succede - exactdolan : RT @vedovaanera: il discorso di mattarella all'insediamento deve essere così pieno di rancore che alla fine metteranno emma che canta bella… - VelvetMagIta : Belen Rodriguez e Stefano De Martini complici: ritorno di fiamma? #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino un loro video sta facendo impazzire i fan - #Belen #Rodriguez #Stefano… -

Le voci su un possibile ritorno di fiamma traRodriguez eDe Martino sembrano farsi sempre più insistenti. Tra la showgirl e il ballerino, infatti, forse non si è mai spenta del tutto la passione, o almeno i fan lo sperano. Dopo la ...sempre più vicinipiù passano le settimane e più appaiono vicini. I due hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto sicuramente per l'affetto sincero che li ha uniti ma ...Belen Rodriguez, dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, potrebbe star ritrovando l’amore non tanto in una nuova figura bensì in un ritorno di fiamma inaspettato con Stefano De Martino.Proprio sul conduttore di Bar Stella sono arrivate nuove speculazioni. In un video pubblicato da Whoopsee, si vedono Belen e Stefano mentre duettano su Tu vo' fa' l'americano, scambiandosi sguardi ...