"Una difficoltà oggettiva". Meloni frantuma il centrodestra? Una bomba sulle prossime elezioni politiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fratelli d'Italia si presenterà insieme ai partiti di centrodestra alle prossime elezioni? "Vedremo, io oggi ho una difficoltà oggettiva". Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, intervistata da Nicola Porro a Quarta Repubblica, in onda stasera lunedì 31 gennaio su Rete 4. "Io chiedo chiarezza: se si sta con il centrodestra, bisogna fare il centrodestra", aggiunge. “Secondo me, quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare”. La leader di FdI tornando sulla vicenda del Colle, dà conto della fine della coalizione del centrodestra che si è consumata sulla vicenda che ha portato al bis del Capo dello Stato. “Con lui non ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fratelli d'Italia si presenterà insieme ai partiti dialle? "Vedremo, io oggi ho una". Così Giorgia, leader di Fdi, intervistata da Nicola Porro a Quarta Repubblica, in onda stasera lunedì 31 gennaio su Rete 4. "Io chiedo chiarezza: se si sta con il, bisogna fare il", aggiunge. “Secondo me, quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare”. La leader di FdI tornando sulla vicenda del Colle, dà conto della fine della coalizione delche si è consumata sulla vicenda che ha portato al bis del Capo dello Stato. “Con lui non ci ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Oggi come un anno fa l’Italia è una nave in difficoltà. Solo il Movimento 5 Stelle vede il picco dei contagi, le fi… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Conte: “Draghi? Abbiamo affidato al timoniere una nave ancora in difficoltà, non ci sono le condizi… - DSantanche : Il #greenpass non ha fermato i contagi ma la crescita economica di una Nazione già in difficoltà per pandemia… - perennestufa : la pantera delle nevi con una f che l’ariston con difficoltà reggerà - wireditalia : Girato interamente all'interno di una piattaforma per la realtà virtuale, mostra uno spazio digitale in cui gli ute… -

Ultime Notizie dalla rete : Una difficoltà Salvini lancia federazione per tenere il centro. E va da Berlusconi Il segretario leghista scrive una lettera al Giornale, per illustrare il progetto di cui si ... Minacciando addirittura: "Insieme alle elezioni? Oggi oggettivamente ho delle difficoltà. Voglio chiedere ...

Quirinale, Meloni: 'Quello che ha fatto Salvini è folle. L'alleanza? Oggi sono in difficoltà'. E il leader della Lega incontra Berlusconi 'Vedremo, io oggi ho una difficoltà oggettiva ', risponde a Quarta Repubblica , su Rete 4, alla domanda se Fratelli d'Italia si presenterà insieme al resto del centrodestra alle prossime politiche. '...

Quirinale, Meloni: “Quello che ha fatto Salvini è folle. L’alleanza? Oggi sono in… Il Fatto Quotidiano Il segretario leghista scrivelettera al Giornale, per illustrare il progetto di cui si ... Minacciando addirittura: "Insieme alle elezioni? Oggi oggettivamente ho delle. Voglio chiedere ...'Vedremo, io oggi hooggettiva ', risponde a Quarta Repubblica , su Rete 4, alla domanda se Fratelli d'Italia si presenterà insieme al resto del centrodestra alle prossime politiche. '...