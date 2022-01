Scuola, mascherine all’aperto e discoteche: oggi il governo decide (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel consiglio dei ministri in programma oggi pomeriggio, il governo deciderà su importanti questioni. Il sistema dei colori, le regole a Scuola, l’obbligo di mascherina all’aperto e la proroga della chiusura delle discoteche, i temi principali. oggi il governo, su richiesta dei governatori di regione, potrebbe cambiare il metodo di suddivisione delle fasce di rischio. Niente più colori: a resistere potrebbe essere solo la zona rossa, mentre dovrebbero essere accantonare la zona bianca, gialla e arancione, per uniformare le regole. Altro tema principale quello dell’utilizzo della mascherina all’aperto. L’obbligo potrebbe essere esteso per diverso tempo: qualcuno ipotizza fino al 31 marzo, quando scadrà lo stato d’emergenza. Da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel consiglio dei ministri in programmapomeriggio, ilrà su importanti questioni. Il sistema dei colori, le regole a, l’obbligo di mascherinae la proroga della chiusura delle, i temi principali.il, su richiesta dei governatori di regione, potrebbe cambiare il metodo di suddivisione delle fasce di rischio. Niente più colori: a resistere potrebbe essere solo la zona rossa, mentre dovrebbero essere accantonare la zona bianca, gialla e arancione, per uniformare le regole. Altro tema principale quello dell’utilizzo della mascherina. L’obbligo potrebbe essere esteso per diverso tempo: qualcuno ipotizza fino al 31 marzo, quando scadrà lo stato d’emergenza. Da ...

