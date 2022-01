Santiment dice che XRP e Uniswap stanno entrando in una zona di opportunità

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 31 gennaio 2022) I dati on-chain mostrano che diverse altcoin potrebbero essere impostate verso una ripresa mentre si avvicinano alle zone distoricheha recentemente raggiunto un minimo negativo di tutti i tempi in MVRV e XRP è al minimo di otto mesi in questa metrica La società di analisi blockchainha esaminato oggi le principali altcoin a cui gli investitori dovrebbero prestare attenzione dopo il gennaio tremendo che hanno vissuto con i mercati. Nel corso del mese, i mercati non hanno risparmiato né gli investitori a breve né a medio termine, visto che la maggioranza di loro ha registrato perdite di trading. Consigliando ai trader di cogliere l'di acquistare a basso prezzo,ha esaminato gli MVRV di asset crittografici e ha elaborato un elenco di 150 asset ideali ...