Sanremo 2022, Amadeus chiude il caso Junior Cally vs Highsnob: «Canzone resta in gara» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Amadeus caso chiuso almeno per ora. Sulle invettive mosse da Junior Cally contro Highsnob, accusato dal collega di aver portato al Festival di Sanremo 2022 un suo brano, è intervenuto Amadeus. Nella conferenza stampa odierna, il conduttore del Festival di Sanremo 2022 ha dato lettura di una nota inviata alla Rai e alla direzione artistica del festival dal management dell’artista Highsnob e dall’etichetta Believe. “A seguito delle accuse di ‘usurpazione’ mosse da Antonio Signore in arte ‘Junior Cally’ nei confronti di Michele Matera in arte ‘Highsnob’ con riferimento all’opera denominata ‘Abbi cura di tè appare doveroso precisare che le stesse sono ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 31 gennaio 2022)chiuso almeno per ora. Sulle invettive mosse dacontro, accusato dal collega di aver portato al Festival diun suo brano, è intervenuto. Nella conferenza stampa odierna, il conduttore del Festival diha dato lettura di una nota inviata alla Rai e alla direzione artistica del festival dal management dell’artistae dall’etichetta Believe. “A seguito delle accuse di ‘usurpazione’ mosse da Antonio Signore in arte ‘’ nei confronti di Michele Matera in arte ‘’ con riferimento all’opera denominata ‘Abbi cura di tè appare doveroso precisare che le stesse sono ...

