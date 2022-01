Pesca, gasolio a +60%: “Aziende ittiche in ginocchio, rischio effetti devastanti” (Di lunedì 31 gennaio 2022) gasolio a oltre il 60% rispetto a un anno fa: è questa la situazione con la quale le imprese del settore della Pesca si confrontano quotidianamente da ormai troppe settimane. Un’emergenza che sta colpendo tutti i principali settori dell’economia ma che per la Pesca rischia di avere effetti devastanti e definitivi. gasolio sempre più caro, l’allarme per la Pesca E’ questo il grido d’allarme lanciato dalla Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FederPesca): “Il gasolio rappresenta infatti più della metà dei costi che le imprese ittiche devono sostenere quotidianamente”. “E’ chiaro come l’attuale situazione renda impossibile garantire la sostenibilità delle imprese con evidenti ricadute su ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 31 gennaio 2022)a oltre il 60% rispetto a un anno fa: è questa la situazione con la quale le imprese del settore dellasi confrontano quotidianamente da ormai troppe settimane. Un’emergenza che sta colpendo tutti i principali settori dell’economia ma che per larischia di averee definitivi.sempre più caro, l’allarme per laE’ questo il grido d’allarme lanciato dalla Federazione Nazionale delle Imprese di(Feder): “Ilrappresenta infatti più della metà dei costi che le impresedevono sostenere quotidianamente”. “E’ chiaro come l’attuale situazione renda impossibile garantire la sostenibilità delle imprese con evidenti ricadute su ...

