Oro: prezzo poco mosso a 1.787 dollari (Di lunedì 31 gennaio 2022) prezzo dell'oro poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna ad aprile passa di mano a 1.787,60 dollari l'oncia con un avanzamento dello 0,06%. . 31 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022)dell'oroquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna ad aprile passa di mano a 1.787,60l'oncia con un avanzamento dello 0,06%. . 31 ...

Wall Street: venerdi' seduta in forte rialzo (Dj +1,7%), settimana chiusa in attivo ... lo 0,2%, a 86,82 dollari al barile, dopo essere salito fino a 88,84 dollari, il prezzo piu' alto dall'ottobre 2014; sesta settimana consecutiva in rialzo, con un guadagno di circa il 2%. L'oro ha ...

