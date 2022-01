Operazione fiducia. Così il Dragone cerca la sponda delle banche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla ricerca della fiducia perduta. Non sarà facile per la Cina ritrovare quella sintonia con i mercati demolita un poco alla volta a suon di fallimenti nel mercato immobiliare e interventi a gamba testa dello Stato sulle grandi industrie del Paese. Nei giorni in cui entra nel vivo lo spezzatino di due pesi massimi del mattone cinese, Evergrande e Shimao, ecco che la China Securities and Regulatory Commission ha tenuto una serie di incontri con i manager delle principali banche e gestori patrimoniali d’occidente per rassicurarli sulle prospettive economiche del Paese. Una mossa che nasconde la profonda consapevolezza di Pechino circa le sue intrinseche fragilità, anche strutturali. Un debito sia corporate, sia pubblico sfuggito di mano, l’incapacità di porre un freno all’ondata di insolvenze nel settore immobiliare e ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla ridellaperduta. Non sarà facile per la Cina ritrovare quella sintonia con i mercati demolita un poco alla volta a suon di fallimenti nel mercato immobiliare e interventi a gamba testa dello Stato sulle grandi industrie del Paese. Nei giorni in cui entra nel vivo lo spezzatino di due pesi massimi del mattone cinese, Evergrande e Shimao, ecco che la China Securities and Regulatory Commission ha tenuto una serie di incontri con i managerprincipalie gestori patrimoniali d’occidente per rassicurarli sulle prospettive economiche del Paese. Una mossa che nasconde la profonda consapevolezza di Pechino circa le sue intrinseche fragilità, anche strutturali. Un debito sia corporate, sia pubblico sfuggito di mano, l’incapacità di porre un freno all’ondata di insolvenze nel settore immobiliare e ...

