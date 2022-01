Nuova avventura per Douglas Costa: vicina la firma con i LA Galaxy (Di lunedì 31 gennaio 2022) Douglas Costa sarà un nuovo giocatore dei LA Galaxy. Questo è quanto riportato dal giornalista di Goal.com Romeo Agresti. Dopo la negativa esperienza al Gremio, il classe 1990 è pronto ad una Nuova avventura negli Stati Uniti alla ricerca di riscatto e maggiore continuità. Come dichiarato dallo stesso Romeo Agresti, il calciatore ha dato la disponibilità al trasferimento a Los Angeles, firmando un contratto fino al 30 giugno 2022. Data di scadenza del contratto del brasiliano con la Juventus. In questa maniera la compagine statunitense avrà la possibilità di valutare le prestazioni e la tenuta fisica del giocatore, per poi decidere se confermarlo, e quindi prenderlo a zero. Fino a giugno l’ingaggio sarà a carico dei LA Galaxy. Douglas ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 31 gennaio 2022)sarà un nuovo giocatore dei LA. Questo è quanto riportato dal giornalista di Goal.com Romeo Agresti. Dopo la negativa esperienza al Gremio, il classe 1990 è pronto ad unanegli Stati Uniti alla ricerca di riscatto e maggiore continuità. Come dichiarato dallo stesso Romeo Agresti, il calciatore ha dato la disponibilità al trasferimento a Los Angeles,ndo un contratto fino al 30 giugno 2022. Data di scadenza del contratto del brasiliano con la Juventus. In questa maniera la compagine statunitense avrà la possibilità di valutare le prestazioni e la tenuta fisica del giocatore, per poi decidere se confermarlo, e quindi prenderlo a zero. Fino a giugno l’ingaggio sarà a carico dei LA...

