“Non mangia, non sta bene”. Allarme al GF Vip sulla concorrente: “Ha bisogno di aiuto” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mesi fa, era Lulù Selassié ad aver acceso la preoccupazione dei suoi coinquilini sul fronte alimentare. La relazione con Manuel Bortuzzo poi l’ha fatta rinascere. Oggi invece è Sophie Codegoni a sembrare sempre più inappetente, cosa le sta succedendo? L’amore non pare averla alleggerita e rassicurata com’è stato per la compagna di gioco. Probabilmente con ingenuità ed incoscienza, va ricordato che ha appena compiuto soltanto vent’anni, di recente ha anche reso pubblica la sua dieta pericolosa. Sophie Codegoni, di fronte alle telecamere del GF Vip 6, aveva spiegato di mangiare spesso solo una volta al giorno evitando carboidrati. Sia Soleil Sorge che i fan del web sono intervenuti. Sophie Codegoni, l’Allarme del pubblico Nonostante si siano scontrate tanto, c’è un bel legame tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Questa avrebbe notato le ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mesi fa, era Lulù Selassié ad aver acceso la preoccupazione dei suoi coinquilini sul fronte alimentare. La relazione con Manuel Bortuzzo poi l’ha fatta rinascere. Oggi invece è Sophie Codegoni a sembrare sempre più inappetente, cosa le sta succedendo? L’amore non pare averla alleggerita e rassicurata com’è stato per la compagna di gioco. Probabilmente con ingenuità ed incoscienza, va ricordato che ha appena compiuto soltanto vent’anni, di recente ha anche reso pubblica la sua dieta pericolosa. Sophie Codegoni, di fronte alle telecamere del GF Vip 6, aveva spiegato dire spesso solo una volta al giorno evitando carboidrati. Sia Soleil Sorge che i fan del web sono intervenuti. Sophie Codegoni, l’del pubblico Nonostante si siano scontrate tanto, c’è un bel legame tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Questa avrebbe notato le ...

Advertising

enpaonlus : Foggia non è una savana, ma sull'elefante che mangia l'erba nel giardino l'Enpa è tranchant: 'Basta animali al circ… - blogtivvu : Sophie Codegoni “non mangia più”, la richiesta dei fan del Grande Fratello Vip: “Sta male!” - Paulusxt : @Mee25720878 @matteosalvinimi @matteosalvinimi non ha ancora 50 anni ma già sembra un settantenne: quando si vive m… - pinodipasquale : @NonnoInfame @Pura_Vida69 Ma che cazzo ci vanno a fare che non si mangia nulla!!! - PasqualePapare3 : @RegionePuglia @micheleemiliano Se si salva giucas chiudo non seguirò più grande fratello vip 6?????? meglio il trio e… -