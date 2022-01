“Non farlo, ti squalificano”. GF Vip, Alessandro Basciano avverte il concorrente: rischia grosso (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sta ormai succedendo di tutto al ‘GF Vip’ e ora dopo ora escono fuori notizie tutt’altro che rassicuranti sui concorrenti, i quali sono protagonisti di vere e proprie risse verbali nella Casa più spiata d’Italia. E la puntata numero 39 in diretta del 31 gennaio si preannuncia complicatissima per Alfonso Signorini. Intanto, uno degli ultimi episodi ha fatto riferimento ad Alessandro Basciano, costretto a stoppare sul nascere le intenzioni di n coinquilino, che stava per compiere un gesto che lo avrebbe portato alla squalifica. Alessandro Basciano ha inoltre attaccato Delia Duran: “Delia? Ma devo morire in questo momento! Io mi stavo facendo i ca*** miei, non me ne fregava un ca. L’unica cosa che ho fatto è stata di permettermi di girarmi verso Sole e dirle “Ma che ca*** sta facendo questa”. Guarda se tu pensi una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sta ormai succedendo di tutto al ‘GF Vip’ e ora dopo ora escono fuori notizie tutt’altro che rassicuranti sui concorrenti, i quali sono protagonisti di vere e proprie risse verbali nella Casa più spiata d’Italia. E la puntata numero 39 in diretta del 31 gennaio si preannuncia complicatissima per Alfonso Signorini. Intanto, uno degli ultimi episodi ha fatto riferimento ad, costretto a stoppare sul nascere le intenzioni di n coinquilino, che stava per compiere un gesto che lo avrebbe portato alla squalifica.ha inoltre attaccato Delia Duran: “Delia? Ma devo morire in questo momento! Io mi stavo facendo i ca*** miei, non me ne fregava un ca. L’unica cosa che ho fatto è stata di permettermi di girarmi verso Sole e dirle “Ma che ca*** sta facendo questa”. Guarda se tu pensi una ...

Ultime Notizie dalla rete : Non farlo Apple dà l'ok: su App Store è possibile pubblicare app non elencate Poiché l'app sarà accessibile da chiunque abbia il link, la distribuzione non elencata non è privata. Qualora la necessità sia quella di un'app del tutto privata è possibile farlo tramite Apple ...

Lina, emigrata in Italia: Mi prendo cura degli anziani, ma per mia madre sono arrivata tardi È quello che faccio con gli anziani italiani, tutti i giorni, però non sono riuscita a farlo con mia madre . È paradossale". La povertà e la criminalità del Perù e il sogno di una nuova vita Ecco l'...

