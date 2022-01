Netflix punta tutto sui videogiochi: pronta la rivoluzione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Netflix decide di puntare tutto sul fronte dei videogiochi: è pronta una vera e propria rivoluzione. Scopriamo cosa sta succedendo. Già da diverso tempo, sulla piattaforma di film e serie tv in streaming è presente una sezione dedicata ai videogiochi. Il catalogo è in crescita, ma adesso l’azienda è decisa a puntare molto di più su questo aspetto per cercare di attrarre un nuovo bacino d’utenza. Netflix su un PC (via pixabay)Un punto di partenza, in tal senso, è l’accordo stipulato da Netflix con Rocket Ride Game che ha permesso ad entrambe di creare un sodalizio che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione. Scopriamo di più sulle novità in arrivo sulla piattaforma di ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 31 gennaio 2022)decide diresul fronte dei: èuna vera e propria. Scopriamo cosa sta succedendo. Già da diverso tempo, sulla piattaforma di film e serie tv in streaming è presente una sezione dedicata ai. Il catalogo è in crescita, ma adesso l’azienda è decisa are molto di più su questo aspetto per cercare di attrarre un nuovo bacino d’utenza.su un PC (via pixabay)Un punto di partenza, in tal senso, è l’accordo stipulato dacon Rocket Ride Game che ha permesso ad entrambe di creare un sodalizio che potrebbe portare ad una vera e propria. Scopriamo di più sulle novità in arrivo sulla piattaforma di ...

