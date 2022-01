M5S, tweet anti-Di Maio accendono lo scontro (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – La guerra in atto tra l’ala contiana del Movimento 5 Stelle e quella dimaiana si trasferisce sui social. A infiammare la diatriba interna al M5S è il caso dei post contro il ministro degli Esteri, entrati nelle ‘tendenze’ di Twitter con tanto di hashtag #DiMaioOut: messaggi con cui migliaia di utenti stanno chiedendo la cacciata del titolare della Farnesina dal Movimento, accusandolo di tradimento nei confronti del leader Giuseppe Conte nella partita per il Quirinale. Per i fedelissimi del ministro grillino si tratta però di un’operazione studiata a tavolino, tutt’altro che spontanea. A supporto di questa tesi ci sono le dichiarazioni dell’esperto social Pietro Raffa, amministratore delegato della ‘MR & Associati Comunicazione’, secondo il quale il #DiMaioOut sarebbe un caso scuola di “tweet-bombing”: un’azione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – La guerra in atto tra l’ala contiana del Movimento 5 Stelle e quella dimaiana si trasferisce sui social. A infiammare la diatriba interna al M5S è il caso dei post contro il ministro degli Esteri, entrati nelle ‘tendenze’ di Twitter con tanto di hashtag #DiOut: messaggi con cui migliaia di utenti stanno chiedendo la cacciata del titolare della Farnesina dal Movimento, accusandolo di tradimento nei confronti del leader Giuseppe Conte nella partita per il Quirinale. Per i fedelissimi del ministro grillino si tratta però di un’operazione studiata a tavolino, tutt’altro che spontanea. A supporto di questa tesi ci sono le dichiarazioni dell’esperto social Pietro Raffa, amministratore delegato della ‘MR & Associati Comunicazione’, secondo il quale il #DiOut sarebbe un caso scuola di “-bombing”: un’azione ...

