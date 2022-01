LIVE – Juve Stabia-Foggia | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 31 gennaio, chi avrà la meglio? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO AGGIORNA LAOre 21:00 SportFace.

Advertising

JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - gilnar76 : Visite mediche Zakaria Juve LIVE: la giornata del neo acquisto bianconero #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Visite mediche Zakaria Juve LIVE: la giornata del neo acquisto bianconero - - Lorenzo60150158 : Il BiancoNero: - juventinovero4 : @FabDellaValle nella sua splendida Live con la sua splendida famiglia ha detto di Dybala : 1) La priorità di Dybala… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juve

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: QUALIFICAZIONI MONDIALI 00.00 Messico - Costa Rica COPPA DI FRANCIA 21.15 PSG - Nizza SERIE C 21.00Stabia - Foggia PRONOSTICI PER OGGI E ...Calciomercato Juventus, super scambio per Icardi: la trattativa al fotofinish che rischia di stravolgere tutto. A lungo accostato alla Juventus, Mauro Icardi ha attirato su di sé le attenzioni ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo In casa Juve oggi è il Zakaria day. Lo svizzero effettuerà le visite mediche, prim di mettere la firma sul contratto con i bianconeri (Marco Baridon inv ...Ultimo giorno di contrattazioni per la finestra invernale del calciomercato che potrebbe riservare qualche altro colpo in casa Juventus dopo quelli già messi a segno ...