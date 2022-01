Legge elettorale | fronte proporzionale nel Pd Alfieri | “Dopo Colle c’è più spazio”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quella sulla riforma dellain sensoè un “tema che noi riformisti del Pd conduciamo da tempo. Il segretario Letta, rispondendo a un mio intervento in Direzione, ci disse che avrebbe aperto il dossierl’elezione deled è stato di parola. Ora fare presto e fare bene”. Alessandro, coordinatore di Base Riformista, parla all’Adnkronos della riforma dellasu cuil’elezione delsi è riaperto il dibattito tra le forze politiche. Senatore, che cosa è cambiato nella settimana ‘presidenziale’? “Mi pare si sia aperto oggettivamente unodi interlocuzione con più soggetti”. La crisi del ...

Advertising

gaiatortora : Dopo uno spettacolo misero esultano per la vittoria e guarda un po' un nanosecondo dopo ricominciano con la legge e… - fattoquotidiano : Partiti divisi, ipotesi rimpasto e legge elettorale: il governo Draghi riparte con le incognite del post-Quirinale - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - ReddingtonRa : RT @Ilconservator: «Maestà il popolo comincia a darsi fuoco !» «Dategli la legge elettorale proporzionale» - Ilconservator : «Maestà il popolo comincia a darsi fuoco !» «Dategli la legge elettorale proporzionale» -

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale

Perché si torna a parlare diLa rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica non solo ha messo in risalto le divisioni all'interno dei partiti e delle alleanze, ma ha riportato anche d'...Mattarella 14 giu 1993 Camera Pannella 23 lug 1993 Camera Barbera, Salvi, Mattarella, Pannella, Segni ... 12 apr 2003 dib. Puntata di "La riforma della politica, la, il Mattarellum del 93, la partitocrazia" di lunedì 31 gennaio 2022 condotta da Aurelio Aversa .Dopo la spaccatura per l’elezione del Presidente della Repubblica, la leader di Fratelli d’Italia avvisa l’alleato: “Non si ...Dopo Mattarella bis, si comincia a parlare della nuova legge elettorale che potrebbe cambiare gli esiti delle prossime elezioni del 2023!