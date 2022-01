Incidente all’alba a Seriate: una persona ferita (Di lunedì 31 gennaio 2022) Seriate. Incidente all’alba di lunedì a Seriate lungo la via Brusaporto, nei pressi dell’Iper. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando di Bergamo e un’automedica con i sanitari dell’Areu per soccorrere una persona rimasta ferita. Dalle primissime informazioni sembra che solo un mezzo sia coinvolto nel sinistro avvenuto alle 6 La dinamca la stanno vagliando i carabinieri di Bergamo. Seguono aggiornamenti Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022)di lunedì alungo la via Brusaporto, nei pressi dell’Iper. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando di Bergamo e un’automedica con i sanitari dell’Areu per soccorrere unarimasta. Dalle primissime informazioni sembra che solo un mezzo sia coinvolto nel sinistro avvenuto alle 6 La dinamca la stanno vagliando i carabinieri di Bergamo. Seguono aggiornamenti

Advertising

varesenews : Incidente all’alba in A-8, traffico deviato a Legnano in direzione Varese - RADIOBRUNO1 : La tragedia è accaduta all'alba dello scorso sabato #Firenze #BagnoaRipoli #scuola #incidente #RadioBruno… - PiacenzaSera : Esce di strada all’alba sulla via Emilia, ventenne in ospedale - Incidente stradale alle 5 e 30 di domenica 23 genn… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente all’alba Incidente all'alba in A-8, traffico deviato a Legnano in direzione Varese LegnanoNews