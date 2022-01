Giuramento Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: quando ci sarà, data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giuramento Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ecco quando si terrà. E’ stata ufficializzata nelle scorse ore la rielezione di Mattarella come Presidente della Repubblica. Dopo giorni di (vane) consultazioni, nomi, proposte, dietro front alla fine la politica ha deciso di riconfermare il Presidente uscente. Si allunga così il mandato di Mattarella che anche per i prossimi sette anni resterà al Quirinale. Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica Ci sono volute otto votazioni e alla fine è passata la scelta più “comoda” ovvero quella di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022), eccosi terrà. E’ stata ufficializzata nelle scorse ore la rielezione di. Dopo giorni di (vane) consultazioni, nomi, proposte, dietro front alla fine la politica ha deciso di riconfermare iluscente. Si allunga così il mandato diche anche per i prossimi sette anni resterà al Quirinale.rielettoCi sono volute otto votazioni e alla fine è passata la scelta più “comoda” ovvero quella di ...

Advertising

Quirinale : Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudi… - repubblica : Dal giuramento di giovedì alle 15.30 all'omaggio all'Altare della Patria: tutte le prossime tappe del presidente Ma… - CorriereCitta : Giuramento Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: quando ci sarà, data, orario e come vederlo in diretta tv… - EleEsse77 : RT @dottorbarbieri: ?????? Per assistere alla seduta di giuramento del Presidente eletto ai parlamentari sarà richiesto un TAMPONE ANTIGENICO… - mannersmaketh10 : RT @dottorbarbieri: ?????? Per assistere alla seduta di giuramento del Presidente eletto ai parlamentari sarà richiesto un TAMPONE ANTIGENICO… -