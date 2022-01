Giulia De Lellis in stile grande Gatsby, guarda che sogno a Roma (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ambientazione è quella del grande Gatsby, ma il sogno non è americano ma molto Romano! Giulia De Lellis festeggia con un po' di ritardo (causa Covid) il compleanno con gli amici e il party è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ambientazione è quella del, ma ilnon è americano ma moltono!Defesteggia con un po' di ritardo (causa Covid) il compleanno con gli amici e il party è ...

Advertising

ilTheo : RT @sigdominic: @samu40cazzo ti scrive giulia de lellis ti metti a piangere e le chiedi ogni 6 minuti come sta - notbabym : RT @sigdominic: @samu40cazzo ti scrive giulia de lellis ti metti a piangere e le chiedi ogni 6 minuti come sta - sigdominic : @samu40cazzo ti scrive giulia de lellis ti metti a piangere e le chiedi ogni 6 minuti come sta - Frances1982co : RT @GF_diretta: Giulia De Lellis stronca il #GrandeFratelloVip #GFVip dopo la richiesta di un commento al riguardo: 'No meglio di no, fida… - anna1736847613 : Vi vedo troppo accanite e incattivite,state serene e tranquille cioè dormite la notte che in finale ci arriva solei… -