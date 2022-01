Etoile de Bessèges 2022, il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Terza tappa ostica, si chiude con la prova a cronometro (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’inizio dell’Etoile de Bessèges 2022 è ormai alle porte: la corsa a tappe (cinque previste) francese si svolgerà da mercoledì 2 febbraio a domenica 6; in quest’ultimo giorno verrà sancito il vincitore, dopo il trionfo nella scorsa edizione del belga Tim Wellens. Nessuna delle cinque tappe supera i 161 km, di conseguenza non si prevedono gare particolarmente lunghe; l’inizio sarà piuttosto tranquillo, con la prima tappa perlopiù pianeggiante. Quella finale, come da tradizione, prevede la cronometro di Alès, vinta l’anno scorso da Filippo Ganna (che parteciperà anche a questa edizione dell’Etoile). Vediamo nel dettaglio tutte le cinque tappe in programma. PRIMA tappa: GRAN PRIX DE BELLEGARDE La prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’inizio dell’deè ormai alle porte: la corsa a(cinque previste) francese si svolgerà da mercoledì 2 febbraio a domenica 6; in quest’ultimo giorno verrà sancito il vincitore, dopo il trionfo nella scorsa edizione del belga Tim Wellens. Nessuna delle cinquesupera i 161 km, di conseguenza non si prevedono gare particolarmente lunghe; l’inizio sarà piuttosto tranquillo, con la primaperlopiù pianeggiante. Quella finale, come da tradizione, prevede ladi Alès, vinta l’anno scorso da Filippo Ganna (che parteciperà anche a questa edizione dell’). Vediamo nel dettaglio tutte le cinquein programma. PRIMA: GRAN PRIX DE BELLEGARDE La prima ...

