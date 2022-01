Covid in Toscana: 27 morti (17 uomini e 10 donne), oggi 31 gennaio. E 4.109 contagi (netto calo, ma con metà test) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono 27 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 31 gennaio 2022. Si tratta di 17 uomini e 10 donne con età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 27 persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 4 a Pisa, 5 a Livorno, 1 a Arezzo, 3 a Siena. Mentre sono soltanto 4.109 i nuovi contagiati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono 27 iper coronavirus, in312022. Si tratta di 17e 10con età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 27 persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 4 a Pisa, 5 a Livorno, 1 a Arezzo, 3 a Siena. Mentre sono soltanto 4.109 i nuoviati L'articolo proviene da Firenze Post.

