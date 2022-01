Beautiful | trama 31 gennaio 2022 | Liam scopre la verità sul tradimento

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Anticipazionioggi 31con una rivelazione che cambierà il corso delle cose pere Hope. Thomas è in pessime condizioni Dalle anticipazioni della settimanaabbiamo potuto vedere di come le cose precipiteranno per molti dei protagonisti. Thomas è svenuto davanti a Hope, nel momento in cui lei lo ha scoperto mentre parlava con il manichino. Le ossessioni dell'uomo le sono apparse davanti agli occhi e nonostante lei abbia cercato di rassicurarlo, lo stilista è crollato a terra perdendo i sensi. La Logan disperata per l'accaduto ha chiamato immediatamente Finn, trasportando urgentemente in ospedale il Forrester. Steffy e Ridge sono stati avvertiti e si sono recati in ospedale in attesa di notizie. Il medico, purtroppo, non ha buone notizie e sembra proprio che Thomas ...