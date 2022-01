Barcellona | ecco Aubameyang | è sbarcato in città

(Di lunedì 31 gennaio 2022) A nulla è servito l’inserimento dell’ultim’ora dell’Everton. Pierre-Emerickè pronto ad indossare la maglia del. C’è l’intesa trae Arsenal per il prestito e c’è l’accordo col giocatore. Il calciatore è già inper sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto fino a giugno. Un altro colpo per i blaugrana che in un primo momento avevano puntato Alvaro Morata, destinato quindi a restare in bianconero nonostante un tentativo last minute dell’Arsenal. SportFace.

Advertising

manuseggiani : Ecco come appare Barcellona vista dall'alto, con l' imponente opera architettonica della Sagrada Familia che troneg… - sportface2016 : #Barcellona, #Aubameyang è in città - DaniloDeFalco7 : Il #Barcellona ha scelto il nuovo attaccante: ecco Pierre-Emerick #Aubameyang. L'attaccante dell'#Arsenal è già att… - PSGRelay : RT @persemprecalcio: ?? Sono ore caldissime sull'asse Parigi-Barcellona: #PSG e #Barça stanno pensando ad uno scambio tra due attaccanti: e… - persemprecalcio : ?? Sono ore caldissime sull'asse Parigi-Barcellona: #PSG e #Barça stanno pensando ad uno scambio tra due attaccanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona ecco

Da quel giorno tante cose sono cambiate e alcuni giocatori sono arrivati e altri sono partiti ma non Alvaro Morata che non è andato alma solo per l'ostruzionismo dell'Atletico Madrid, ......che la corsa al quarto posto rischia di diventare una chimera. Roma in Champions: perché ...(Liverpool e Villarreal le avversarie) mentre Napoli e Atalanta in quelli di Europa League (e ...Barcellona, ecco Pierre-Emerick Aubameyang: è sbarcato in città per la definizione dell'affare. C'è l'intesa con l'Arsenal ...Il traffico portuale e al largo rappresenta una quota importante dell'inquinamento atmosferico e acustico. Con la soluzione di Stillstrom le navi potranno ricaricarsi in mare e spegnere i motori termi ...