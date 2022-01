Anarchici, scontri Asilo occupato: 10 condanne e 25 assoluzioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Tribunale di Torino ha condannato dieci Anarchici per gli scontri del 9 febbraio 2019 scoppiati dopo lo sgombero dell’Asilo occupato, storico punto di riferimento di squatter e libertari non solo in città. Sgombero che aveva avuto la benedizione del sindaco Chiara Appendino. Gli incidenti si verificarono subito dopo. Oltre alle condanne ci sono state 25 assoluzioni parziali o totali. Le pene infilate per i condannati variano dai 4 mesi e 15 a un anno e otto mesi di reclusione. Gli imputati erano 29. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Tribunale di Torino ha condannato dieciper glidel 9 febbraio 2019 scoppiati dopo lo sgombero dell’, storico punto di riferimento di squatter e libertari non solo in città. Sgombero che aveva avuto la benedizione del sindaco Chiara Appendino. Gli incidenti si verificarono subito dopo. Oltre alleci sono state 25parziali o totali. Le pene infilate per i condannati variano dai 4 mesi e 15 a un anno e otto mesi di reclusione. Gli imputati erano 29. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Anarchici, scontri Asilo occupato: 10 condanne e 25 assoluzioni - statodelsud : Scontri al Brennero: domani l’appello per 63 anarchici - Pino__Merola : Scontri al Brennero: domani l’appello per 63 anarchici - Piergiulio58 : Scontri al Brennero: domani l'appello per 63 anarchici. - AnsaTrentinoAA : Scontri al Brennero: domani l'appello per 63 anarchici. Nel 2016 durante manifestazione contro barriera anti-migran… -

Ultime Notizie dalla rete : Anarchici scontri Anarchici: scontri Torino, 10 condanne e 25 assoluzioni ...parziali o totali hanno chiuso stamani al palazzo di giustizia il processo per gli scontri di ... storico centro sociale dagli anarchici. Le pene inflitte dal tribunale variano dai 4 mesi e 15 giorni a ...

Perchè tanta brutalità delle forze dell'ordine contro i ragazzi che protestano in tutta Italia per l'omicidio sul lavoro di un tirocinante? (... Sono parole del leader del Pd Enrico Letta a "Mezz'ora in più" su Rai 3 riguardo agli scontri tra ... A Milano circa duecento ragazzi tra studenti, anarchici ed esponenti di centri sociali hanno cercato ...

Anarchici: scontri Torino, 10 condanne e 25 assoluzioni - Cronaca ANSA Nuova Europa Anarchici: scontri Torino, 10 condanne e 25 assoluzioni Dieci condanne e 25 assoluzioni parziali o totali hanno chiuso stamani al palazzo di giustizia il processo per gli scontri di piazza che si verificarono a Torino il 9 febbraio 2019 fra antagonisti e f ...

"Quegli scontri sociali nella storia da 100 anni" anarchici e poi comunisti da una parte e fascisti e nazionalisti dall’altra, furono coinvolte in una spirale di scontri che produsse numerosissimi morti e feriti, spesso giovanissimi. Questa ...

...parziali o totali hanno chiuso stamani al palazzo di giustizia il processo per glidi ... storico centro sociale dagli. Le pene inflitte dal tribunale variano dai 4 mesi e 15 giorni a ...Sono parole del leader del Pd Enrico Letta a "Mezz'ora in più" su Rai 3 riguardo aglitra ... A Milano circa duecento ragazzi tra studenti,ed esponenti di centri sociali hanno cercato ...Dieci condanne e 25 assoluzioni parziali o totali hanno chiuso stamani al palazzo di giustizia il processo per gli scontri di piazza che si verificarono a Torino il 9 febbraio 2019 fra antagonisti e f ...anarchici e poi comunisti da una parte e fascisti e nazionalisti dall’altra, furono coinvolte in una spirale di scontri che produsse numerosissimi morti e feriti, spesso giovanissimi. Questa ...