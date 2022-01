Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2022 ore 15:30 (Di domenica 30 gennaio 2022) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 15 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma; SEMPRE NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TIBURTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUI TRATTI INTERESSATI; TRAFFICO SCORREVOLE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E A PARTIRE DALLE 16.30 E FINO ALLE 20.30, A Roma AL VIA LA SECONDA FASE DEL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: STOP ALLE AUTO A BENZINA FINO A EURO 2 E A MOTO E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 30 gennaio 2022)DEL 30 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 15 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE; SEMPRE NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA TIBURTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUI TRATTI INTERESSATI; TRAFFICO SCORREVOLE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E A PARTIRE DALLE 16.30 E FINO ALLE 20.30, AAL VIA LA SECONDA FASE DEL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: STOP ALLE AUTO A BENZINA FINO A EURO 2 E A MOTO E ...

