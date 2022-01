Veronica Gentili, il durissimo attacco via Twitter ai piani alti: “Iniziavamo a preoccuparci” (Di domenica 30 gennaio 2022) Audacia firmato Veronica Gentili, batte il pugno di ferro contro lo spettacolo ridicolo che ha coinvolto tutta la penisola e il suo…tesoretto. Giorni e giorni, chiacchiere su chiacchiere e alla… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 30 gennaio 2022) Audacia firmato, batte il pugno di ferro contro lo spettacolo ridicolo che ha coinvolto tutta la penisola e il suo…tesoretto. Giorni e giorni, chiacchiere su chiacchiere e alla… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

CauSerafina : RT @CauSerafina: Questa stronza di Veronica Gentili che reclamizza il suo programma incitando all’odio: e’ giusto curare i non vaccinati co… - CauSerafina : Questa stronza di Veronica Gentili che reclamizza il suo programma incitando all’odio: e’ giusto curare i non vacci… - N1926NA : RT @EmeiMarkus: a #Controcorrente la conduttrice Veronica #Gentili e #Paragone parlano del caso del Dott. Galli Secondo la Gentili, Galli… - sciantokescia : RT @GiancarloDeRisi: La Veronica Gentili che dice 'Mattarella può superare 'financo' Pertini'(come voti dei grandi elettori). Non ci posso… - Genomalieno : RT @PorporaCristina: ma quanto è stupida Veronica Gentili????....ma veramente ormai le cercano con il lanternino???? -